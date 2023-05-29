Нутрициолог Строков опроверг миф о пользе черного хлеба
Полезен не весь черный хлеб, а только отдельные его виды. Об этом порталу "МедикФорум" рассказал нутрициолог Игорь Строков.
Считается, что черный хлеб гораздо полезнее вредного, однако это не так. Заблуждение появилось из-за того, что черный хлеб пекут из цельнозерновой муки, где больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в белой.
Перечисленные вещества действительно положительно воздействуют на здоровье, нормализуют уровень сахара в крови, укрепляют сосуды и улучшают пищеварение. Тем не менее в черном хлебе часто есть сахар и консерванты. Из-за этого наиболее полезным его видом можно считать традиционный немецкий: там больше всего клетчатки, что помогает насытиться на долгое время.
Прежде чем купить черный хлеб, важно тщательно изучить его состав, напомнил Строков.
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