Полезен не весь черный хлеб, а только отдельные его виды. Об этом порталу "МедикФорум" рассказал нутрициолог Игорь Строков.

Считается, что черный хлеб гораздо полезнее вредного, однако это не так. Заблуждение появилось из-за того, что черный хлеб пекут из цельнозерновой муки, где больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в белой.

Перечисленные вещества действительно положительно воздействуют на здоровье, нормализуют уровень сахара в крови, укрепляют сосуды и улучшают пищеварение. Тем не менее в черном хлебе часто есть сахар и консерванты. Из-за этого наиболее полезным его видом можно считать традиционный немецкий: там больше всего клетчатки, что помогает насытиться на долгое время.