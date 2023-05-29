Как определить полезный состав продуктов

Выяснили, как не наткнуться на «кота в мешке».

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Питательные вещества, которые поступают с пищей, позволяют всем системам организма правильно выполнять свои функции. В этом вопросе нужен баланс. Нехватка витаминов и минералов приводит к неправильной работе органов, а избыток калорий – к набору лишнего веса. Как итог – ожирение, заболевание сердечно-сосудистой системы, гипертония, повышенный уровень холестерина, онкология, инсульт, проблемы с пищеварением.

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Поэтому сбалансированное питание является важным условием для здоровья человека. Также некоторые продукты способны влиять на настроение и концентрацию, в то время как другие могут увеличить риск возникновения депрессии. Необходимо составлять свой рацион так, чтобы в нём было больше полезной еды. Но как её распознать?

Срок годности

Не следует покупать продукты, у которых скоро истечёт срок годности, чтобы избежать отравления. Помните, что данная маркировка указывается с запасом. Поэтому просроченный даже на один день продукт не стоит брать.

Зачастую бывает так, что разрешённый период потребления ещё не закончился, а продукт оказался испорченным. Почему? Причина в неправильных условиях хранения.

На одних этикетках отметка с долгим интервалом, а на других – с коротким. Это зависит от наличия обработки, например, с помощью консервантов. Полезнее те, что имеют минимальный.

Как определить состав продукта

Необходимо обращать внимание на список ингредиентов. Здесь действует важное правило: чем он короче и чем меньше в нём искусственных добавок, тем полезнее. Откажитесь от продуктов, если на этикетке указаны искусственные красители, ароматизаторы, консерванты, глютамат натрия, трансжиры и высокое содержание сахара, жиров и соли.

Обратите внимание, что компоненты указываются в порядке убывания. То есть сперва идут те, которых больше всего в составе.

Дополнительно могут добавляться загустители (желатин или крахмал), эмульгаторы (соевый лецитин или яичный порошок), консерванты (соль и сахар), ароматизаторы и красители. Лучше отдавать предпочтение натуральным компонентам. Если в состав включены витамины или минералы, то информация должна быть размещена на этикетке.

Количество сахара

Следует избегать продуктов с высоким содержанием сахара, так как это может привести к различным заболеваниям. Если на продукте указано «без добавленного сахара», это не означает, что в нём его нет. Да, в состав не входит сама сахароза (C12H22O11), но вместо неё используют природный сахар. Речь о фруктозе, мёде или фруктовом концентрате.

Как найти скрытый сахар в составе продукта?

Помните, что он содержится не только в сладком, а также и в полуфабрикатах, консервах, соусах, колбасах. Как будет записан в этих случаях?

Зачастую в продукте может быть сразу несколько источников сахара.

Количество жиров

Откажитесь от покупки продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Они могут привести к серьёзным заболеваниям сердечно-сосудистой системы и ожирению. Особенно если их количество выше 10 г на 100 г.

Где искать скрытые жиры в составе?

Производители пытаются скрыть информацию о насыщенных жирах и трансжирах. Как правило, они используют следующие термины:

Так ли вредны Е?

Пищевые добавки, такие как Е-номера, не всегда вредны. Некоторые из них необходимы для улучшения вкуса, цвета и консистенции продуктов, но часть из них может вызвать аллергические реакции.

Как правильно читать этикетку? Если числовой код Е начинается с 1, то это пищевой краситель, с 2 – консерванты, с 3 – антиокислители, с 4 – стабилизаторы, 5 – эмульгаторы, а 6 – усилители вкуса и ароматизаторы.

Среди них есть и натуральные добавки. Они обозначены так: E406, E440, E100 E101, E106, Е160a, Е161b, E300, E306-Е309, Е440, Е641, Е642, Е916, Е917.

В число вредных входят: Е121, Е123, Е128, Е216, Е217, Е240, Е924а, Е924b.

Дополнительные надписи

Кроме обязательных маркировок, производители зачастую указывают и дополнительные.

Без глютена

Сегодня большое количество продуктов изготавливают без глютена, так как этот элемент – сильный аллерген. Помните, что вместо него могут быть использованы химические ингредиенты, вредные для здоровья.

Без лактозы

Если у вас непереносимость лактозы или вы соблюдаете пост, то такие продукты приготовлены специально для вас. Как правило, их производят с использованием метода фильтрации.

Эко

Многие ошибочно полагают, что данная маркировка указывает на натуральность продукта. Это не так. Надпись «эко» говорит о том, что в процессе изготовления был нанесён минимальный вред окружающей среде. Это может быть употребление меньшего количества воды или электроэнергии. Тема экологии актуальна и в производстве продуктов.

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