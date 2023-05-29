3 продукта, которые лучше не есть утром натощак

Индийский диетолог и консультант по питанию Неха Сахайя рассказал, что не все продукты стоит есть с утра на голодный желудок.

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Так, мед с лимоном в воде – лишний сахар. Ингредиенты лучше заменить на рисовый сироп.

Вместе с тем чай и кофе стимулируют выработку кортизола, так называемого гормона стресса, а еще вызывают повышенную кислотность в желудке.