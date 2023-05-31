Названы способы проверить качество и свежесть популярных продуктов

Рассказываем, как правильно выбирать мясо, фрукты и овощи, молоко и сухофрукты.

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Мясо

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Внешний вид и цвет. Высококачественное мясо должно иметь свежий и яркий цвет. Для говядины это ярко-красный оттенок, а для птицы – розоватый. Избегайте продукта с серым окрасом и тёмными пятнами – они могут указывать на порчу.

Текстура. Твёрдая текстура означает, что продукт качественный. При прикосновении оно пружинит и не оставляет вмятин. Избегайте слишком мягкого, слизистого или липкого мяса, так как это признаки порчи.

Запах. Свежее мясо имеет нейтральный или слегка металлический запах. Резкий кисловатый запах говорит о несвежести.

Мраморность и распределение жира. Мраморность определяется жировыми прослойками, расположенными в куске мяса и мышечных волокнах. Жир должен быть чистого белого цвета и распределён равномерно по всему продукту.

Источник и маркировка. Приобретайте мясные изделия у авторитетных производителей и рассмотрите такие этикетки, как органическое, выращенное на траве или на свободном выгуле, в зависимости от предпочтений.

Фрукты и овощи

Внешний вид и консистенция. Выбирайте фрукты и овощи яркого цвета, без пятен. При лёгком сжатии они не должны быть слишком твёрдыми или мягкими.

Запах. Избегайте фруктов и овощей, которые имеют кислый или заплесневелый запах, так как это указывает на порчу.

Вес. Тяжёлые фрукты и овощи чаще всего более сочные и свежие. Сравните вес продуктов одинакового размера, чтобы определить их относительное качество и сделать верный выбор.

Твёрдость. Фрукты и овощи имеют разную степень твёрдости. Например, спелые авокадо слегка поддаются давлению, а яблоки должны быть твёрдыми. Оцените желаемый уровень зрелости перед покупкой продукта.

Сезонность и происхождение. По возможности выбирайте сезонные продукты местного производства, поскольку они, скорее всего, будут свежими и ароматными.

Молоко

Упаковка и срок годности. Проверьте упаковку молока на предмет повреждений или утечек. Убедитесь, что срок действия находится в пределах нормы.

Запах. Свежее молоко должно иметь мягкий, слегка сладковатый аромат. Кисловатый запах говорит о порче продукта.

Консистенция. Свежее молоко имеет гладкую и однородную консистенцию. Избегайте свернувшегося продукта с комками.

Вкус. Должен быть слегка сладковатым. Если на вкус оно кислое, скорее всего, оно испорчено, и его следует выбросить.

Сухофрукты

Внешний вид и текстура. Имеют однородный цвет и текстуру. Избегайте продуктов, которые обесцвечены, имеют плесень, слишком сухие или липкие. Яркие оттенки тоже должны насторожить, так как это может указывать на то, что сухофрукты подкрашены или прошли процедуру проваривания в сахарном сиропе.

Аромат. Сухофрукты хорошего качества имеют приятный и естественный запах, но никак не прогорклый (неприятный запах и горький вкус вследствие порчи).

Влажность. Сухофрукты должны быть хорошо высушены для твёрдой жевательной текстуры. Избыток влаги может привести к развитию плесени.

Упаковка. Проверьте упаковку на наличие признаков повреждения, таких как разрывы или отверстия. Правильно запечатанная упаковка помогает сохранить качество и свежесть сухофруктов.