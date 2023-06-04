Что добавить в лапшу быстрого приготовления, чтобы она была вкуснее

Лапшу быстрого приготовления ценят за то, что она вкусная и ее максимально просто приготовить. Но, если вам надоел вкус классической приправы, которую кладут в пакетиках, предлагаем отложить ее в сторону и попробовать собрать полноценное блюдо самостоятельно, добавив в него как в конструктор дополнительные ингредиенты.

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О том, что можно положить в лапшу, чтобы она получилась вкуснее и стала похожа на ресторанный рамен, рассказываем в материале "Рамблера".

Соевый соус и специи

Для удобства сразу переложите лапшу быстрого приготовления в кастрюлю и варите ее там, добавляя ингредиенты. Чтобы бульон не был пресным, а лапша пропиталась, добавьте немного соевого соуса и молотый перец.

Яйца

В классических раменах всегда есть яйцо. Можно добавить в яичную лапшу просто сваренные вкрутую яйца, а можно сделать пашот.

Мясо или морепродукты

Чтобы суп получился сытнее, добавьте в него свое любимое мясо. Например, обжаренную курицу, свинину или говядину. Отлично в качестве добавки подойдут бекон, креветки или тофу. Их тоже можно предварительно обжарить на сковороде.

Грибы

Грибы также часто используют в качестве добавки к яичной лапше. Это могут быть вешенки, шампиньоны или, если найдете, грибы шиитаке.

Свежие овощи и зелень

Овощи сделают вашу лапшу быстрого приготовления менее вредной. Можно добавить морковь, сельдерей, сладкий перец, красный репчатый лук, огурцы, фасоль, бобы эдамаме — любые из ваших любимых. Из зелени отдайте предпочтение зеленому луку, укропу, петрушке или припущенному на сковороде шпинату.

Нори

Порежьте сушеные водоросли и посыпьте сверху лапши. Они добавят вашему супу-конструктору хрустящую текстуру. Можно также в качестве посыпки использовать кунжут.

Кимчи