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Питательные творожные блинчики за 15 минут: рецепт

Блины – универсальное лакомство, которое может подаваться как сладкий десерт или основное блюдо. "Рамблер" расскажет, как приготовить не только вкусные, но и питательные блины, которые насытят вас на несколько часов и не нанесут вреда фигуре.

Питательные творожные блинчики за 15 минут: рецепт
© Unsplash

Ингредиенты

  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 1 чашка нежирного творога
  • 4 яйца
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • 1 чайная ложка чистого ванильного экстракта
  • 1/4 чайной ложки кошерной соли
  • 2 столовые ложки чистого кленового сиропа
  • 2 столовые ложки растительного масла

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Приготовление

  1. Поместите все ингредиенты, за исключением масла, в блендер или кухонный комбайн. Взбивайте на высокой скорости до получения однородной массы (примерно в течение 30-60 секунд);
  2. Нагрейте сковороду на среднем огне. Жарьте блины до тех пор, пока тесто не начнет пузыриться в середине (около 1 минуты). Переверните и готовьте до золотистой корочки (еще около 1 минуты).
  3. Подавайте со свежими фруктами или любой другой начинкой.
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