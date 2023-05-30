Питательные творожные блинчики за 15 минут: рецепт
Блины – универсальное лакомство, которое может подаваться как сладкий десерт или основное блюдо. "Рамблер" расскажет, как приготовить не только вкусные, но и питательные блины, которые насытят вас на несколько часов и не нанесут вреда фигуре.
Ингредиенты
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 1 чашка нежирного творога
- 4 яйца
- 2 чайные ложки разрыхлителя
- 1 чайная ложка чистого ванильного экстракта
- 1/4 чайной ложки кошерной соли
- 2 столовые ложки чистого кленового сиропа
- 2 столовые ложки растительного масла
Приготовление
- Поместите все ингредиенты, за исключением масла, в блендер или кухонный комбайн. Взбивайте на высокой скорости до получения однородной массы (примерно в течение 30-60 секунд);
- Нагрейте сковороду на среднем огне. Жарьте блины до тех пор, пока тесто не начнет пузыриться в середине (около 1 минуты). Переверните и готовьте до золотистой корочки (еще около 1 минуты).
- Подавайте со свежими фруктами или любой другой начинкой.