Как есть мучное и не толстеть: лайфхаки от диетологов

Отказываться от любимых булочек не придется даже во время диеты.

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Современная диетология настоятельно рекомендует отказаться от запретов того или иного продукта в рационе, деления еды на «хорошую» и «плохую». Такой подход рано или поздно приведет к срыву, набору веса, проблемам с пищевым поведением. Да, можно худеть и есть любимые булочки с корицей, нужно лишь знать, как делать это правильно.

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Уменьшайте гликемический индекс

Это словосочетание известно всем, кто сталкивался с повышенным содержанием глюкозы в крови. Гликемический индекс продуктов — скорость, с которой в кровь выбрасывается глюкоза, а вместе с ней и инсулин. Чем выше у продукта ГИ, тем быстрее снова наступит чувство голода.

У муки этот показатель один из самых высоких, о есть способы заметно понизить ГИ, а значит, дольше оставаться сытой и не переесть.

Можно выбирать хлеб или булочки из цельнозерновой муки со злаками, семенами, орехами или травами — эти добавки значительно снижают ГИ продукта.

Перед тем, как съесть кусочек тостового хлеба, заморозьте его: хранение в морозилке снизит ГИ на 10 единиц

Добавляйте к мучному белковые продукты, они замедлят скорость усвоение глюкозы и выработку инсулина. Яйцо, кусочки филе курицы, творог — сделайте бутерброд с этими продуктами, чтобы гораздо дольше чувствовать себя сытой.

Двигайтесь

Одно из основных правил современной диетологии: не лежать после еды. Особенно, если перекус или обед был весьма калорийным. Съели булочку? Отправляйтесь на прогулку, потанцуйте, приседайте, поднимитесь по лестнице. Так вреда от выпечки для вашей фигуры будет значительно меньше.

Следите за калориями

Сейчас подсчет калорий специалисты относят к контролирующему поведению, которое может негативно сказаться на моральном здоровье. Но, если вы стараетесь избавиться от лишнего веса, то считать съеденные калории — весьма эффективный способ. Так вы сможете отследить, когда булочка, пирожок или сэндвич легко впишутся в дневную норму, а когда стоит ограничиться чашкой творога с ягодами.

Смотрите состав

Обращайте внимание на состав продуктов: в хлебе не должно быть маргарина или слишком много добавленного сахара, они повысят калорийность и заставят вас испытывать сильное чувство голода. Покупайте качественные изделия на растительном или сливочном масле, чтобы из выпечки ваше тело получило питательные вещества, полезные жиры и углеводы.

Используйте приправы