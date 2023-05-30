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Диетолог Стародубова объяснила, как снизить калорийность окрошки

Если заменить в традиционной окрошке некоторые ингредиенты, она станет менее калорийной. Об этом РИА Новости рассказала диетолог Московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По словам специалиста, облегчить окрошку поможет замена кваса на кефир или другие кисломолочные продукты: айран, тан. Полезно будет добавить в блюдо нежирное мясо (цыпленка, индейки) вместо колбасы, овощи и зелень, а заправить сметаной или йогуртом. Это позволит снизить калорийность на 20-30%.

Диетолог советует тем, кто готовит окрошку на кисломолочных напитках с низкой жирностью, добавить в блюдо немного минеральной газированной воды. Квас же лучше выбирать с наименьшим содержанием сахара.

Кроме кваса: что может стать "бульоном" для окрошки

За раз, по словам Стародубовой, стоит съедать не больше 350-400 граммов окрошки. Однако если это единственное блюдо на обед, порцию можно сделать чуть больше. Переедать или запивать окрошку алкоголем не стоит. Это усложняет процесс пищеварения.

Ранее "Рамблер" рассказывал, чем окрошка опасна для пенсионеров.

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