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Эндокринолог Кривошеева назвала продукты, которые нельзя есть перед поездкой на автомобиле

Некоторые виды пищи вызывают сонливость, вздутие животе или проблемы со стулом, что негативно сказывается на концентрации внимания и поэтому нежелательно перед автомобильной поездкой. Об этом "Газете.ру" рассказала эндокринолог Анна Кривошеева.

Врач назвала продукты, которые нельзя есть перед поездкой
© Pxhere

По словам специалиста, водителю перед поездкой не стоит есть пищу, которую готовили во фритюре, жирные и острые блюда и соусы. Поскольку все это тяжело переваривается, человек чувствует сонливость. Яблоки провоцируют вздутие живота и газообразование, потому что в них много клетчатки.

Кисломолочные продукты вызывают брожение в ЖКТ, а лук и горчица приводят к быстро наступающей изжоге. Все эти симптомы будут отвлекать водителя, снижать его концентрацию на дороге.

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Перед долгой или ночной поездкой не рекомендуется пить энергетики. Большое количество кофеина, который в них содержится, учащают сердцебиение. Банка напитка дает эффект лишь на час, а потом водитель, напротив, чувствует сильную усталость. Напитки с кофеином не только снижают бдительность, но и нередко работают как мочегонные средства, что может привести к раздражению мочевого пузыря.

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