Россиянам рассказали о пользе окрошки

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов назвал окрошку кладезем витаминов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал россиянам о пользе этого популярного летнего холодного супа.

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Входящие в состав окрошки овощи насыщены витаминами группы В, С и каротиноидами — предшественниками витамина А. Витамины группы В играют важную роль в обменных процессах, обеспечивают проводимость нервных сигналов. Витамин С — мощный антиоксидант, защищающий от хронического низкоуровневого воспаления. Он также необходим для синтеза белка коллагена — основного строительного материала для кожи и хрящей, объяснил Кабанов.

Зеленый лук содержит органические соединения серы. Они имеют антиканцерогенное действие: блокируют развитие злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта и молочной железы, продолжил собеседник «Ленты.ру». Редис, как и другие крестоцветные овощи, входит в группу продуктов-антиканцерогенов, способствующих профилактике рака.

Овощи богаты клетчаткой, помогающей усвоению питательных веществ и создающей благоприятные условия для образования полезных кишечных микробов. Полифенолы в составе свежих овощей обладают антиоксидантным действием. Они блокируют рост раковых опухолей, борются с хроническим низкоуровневым воспалением, резюмировал Кабанов.