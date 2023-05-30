В Роскачестве рассказали, чем полезно и вредно мороженое

В Роскачестве объяснили, что мороженое готовят из натурального молока или сливок, поэтому в нем есть такие сождержащиеся в них питательные вещества. В частности, аминокислоты, витамины А и D, белки, витамины группы В, аминокислоты, фосфор, кальций, магний, калий, магний.

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В том, мороженом, которое делают из фруктов, также сохраняются некоторые витамины, в том случае, если в него не добавляли красители, консерванты и сахар.

Однако важно понимать: чтобы получить ощутимую дозу витаминов и полезных веществ, нужно съесть очень много мороженого, а это превысит калораж и норму жиров и сахара.