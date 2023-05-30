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Невролог раскрыла, как одно яблоко в день может укрепить память

Ежедневный рацион может влиять не только на здоровье, но и на память человека. Ученые объяснили, почему яблоки стоит есть каждый день.

Невролог раскрыла, как одно яблоко в день может укрепить память
© РИА "ФедералПресс"

В яблоках и ягодах содержатся соединения, которые называются флаванолы. Исследователи выяснили, что если человеку не хватает этих соединений, то с возрастом их память становится все хуже.

В исследовании приняли участие 3500 людей в возрасте около 71 года. В течение трех лет часть из них начала получать питание с пищевой добавкой, содержащей 500 мг флаванолов, а другим давали плацебо.

В результате оказалось, что в сравнении с группой, принимавшей плацебо, показатели тех, кто получал флаванолы, стали лучше на 10 %, а по сравнению с базовой памятью – выросли на 16 %.

«Флаванолы не действуют на людей, у которых их нет в дефиците, но для людей с низким количеством соединения потребление продуктов, богатых флаванолами, может улучшить функцию памяти»,—передает «МедикФорум» комментарий врача-невролога Александры Алехиной.

Предполагается, что оптимальное количество флаванолов в сутки – 500 мг. Их можно получить из одной кружки чая с парой порций ягод и яблок.

Ранее «ФедералПресс» писал, какие продукты не рекомендуется есть, собираясь садиться за руль автомобиля.

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