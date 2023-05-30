Эксперты рассказали о полезных для здоровья свойствах белого риса

Американские диетологи рассказали о белом рисе.

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Как сообщает издание ETNT, белый рис, хотя и является обработанным зерном, теряет многие питательные вещества в процессе, прежде чем попасть на прилавки продуктовых магазинов. Тем не менее, этот вид риса все еще содержит некоторые важные макро- и микроэлементы, которые в целом полезны для здоровья.

Несмотря на то, что белый рис является рафинированным продуктом, он обеспечивает необходимые питательные вещества, такие как фолиевая кислота, тиамин и железо, которые важны для общего питания.

Белый рис имеет низкое содержание жира и холестерина, что делает его хорошим выбором для людей, стремящихся контролировать вес или поддерживать здоровье сердца.