Эксперты рассказали о полезных для здоровья свойствах белого риса
Американские диетологи рассказали о белом рисе.
Как сообщает издание ETNT, белый рис, хотя и является обработанным зерном, теряет многие питательные вещества в процессе, прежде чем попасть на прилавки продуктовых магазинов. Тем не менее, этот вид риса все еще содержит некоторые важные макро- и микроэлементы, которые в целом полезны для здоровья.
Несмотря на то, что белый рис является рафинированным продуктом, он обеспечивает необходимые питательные вещества, такие как фолиевая кислота, тиамин и железо, которые важны для общего питания.
Белый рис имеет низкое содержание жира и холестерина, что делает его хорошим выбором для людей, стремящихся контролировать вес или поддерживать здоровье сердца.
Эксперты из Гарвардской медицинской школы указывают на важность полноценных зерен из-за их высокого содержания клетчатки. Поэтому рекомендуется сбалансировать его потребление с другими продуктами из полноценных зерен в течение дня.