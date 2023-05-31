Зумеры назвали самые нелюбимые блюда

Больше половины зуммеров (62%) не любят рыбу и морепродукты, а также блюда из бобов, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на исследование российской социальной сети Chips.

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Еще 54% опрошенных испытывают негативные чувства по отношению к домашнему плову, борщу и холодцу. В антирейтинг также попали супы с макаронами, гречка, баклажаны, печень, рассольник и солянка.