Зумеры назвали самые нелюбимые блюда
Больше половины зуммеров (62%) не любят рыбу и морепродукты, а также блюда из бобов, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на исследование российской социальной сети Chips.
Еще 54% опрошенных испытывают негативные чувства по отношению к домашнему плову, борщу и холодцу. В антирейтинг также попали супы с макаронами, гречка, баклажаны, печень, рассольник и солянка.
Как рассказали респонденты, домашний плов им не нравится из-за обилия приправ и мяса, а суть холодца и борща они «не понимают в принципе». В опросе приняли участие 500 человек в возрасте от 15 до 24 лет.