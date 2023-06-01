Перечислены признаки качественной черешни

Роспотребнадзор призвал не перебирать черешню перед покупкой: если в таре есть подгнившие плоды, хорошие ягоды от такого соседства все равно быстро испортятся.
Признак качественной черешни — зеленая и упругая плодоножка, сама ягода должна быть сухой, плотной, глянцевой. Отказаться от покупки следует, если чувствуется запах брожения.
В ведомстве напомнили: чем темнее ягоды — тем насыщеннее вкус и больше полезных и питательных веществ в них содержится. Покупатель имеет право посмотреть документы на ягоду, которые обязаны быть у продавца, уточнил Роспотребнадзор.