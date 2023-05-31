Эксперт рассказала, чем заменить красную рыбу

Эксперт рассказала, какими сортами можно заменить красную рыбу, и при этом сэкономить. Об этом сообщает агентство "Москва".

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По словам биотехнолога, дешевле будет купить виды рыбы, которые водятся в северных морях. В этих сортах содержится не меньше полезных веществ, а сама рыба значительно дешевле. В качестве примера она привела скумбрию, сардину и сельдь. В этих видах рыбы содержится столько же полезных веществ, как и в лососе и семге.

Для тех, кто хочет сбросить вес, биотехнолог порекомендовала вовсе отказаться от красной рыбы и выбрать ту, в которой есть больше белка. К этим сортам рыбы она причислила навагу, треску и минтай.