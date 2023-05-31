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Эксперт рассказала, чем заменить красную рыбу

Эксперт рассказала, какими сортами можно заменить красную рыбу, и при этом сэкономить. Об этом сообщает агентство "Москва".

Эксперт рассказала, чем заменить красную рыбу
© Unsplash

По словам биотехнолога, дешевле будет купить виды рыбы, которые водятся в северных морях. В этих сортах содержится не меньше полезных веществ, а сама рыба значительно дешевле. В качестве примера она привела скумбрию, сардину и сельдь. В этих видах рыбы содержится столько же полезных веществ, как и в лососе и семге.

Чем окрашивают красную рыбу и не опасно ли это

Для тех, кто хочет сбросить вес, биотехнолог порекомендовала вовсе отказаться от красной рыбы и выбрать ту, в которой есть больше белка. К этим сортам рыбы она причислила навагу, треску и минтай.

Ранее сообщалось, что эксперты рассказали, как побороть тягу к сладкому при помощи рыбы.

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