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Полезные напитки, которые помогут утолить жажду летом

Диетолог Евгения Пегова рассказала, какие напитки стоит выбирать вместо сладкой газировки для утоления жажды летом.

Полезные напитки, которые помогут утолить жажду летом
© Вечерняя Москва

Эксперт советует приготовить домашний лимонад с мятой и огурцом.

— Нарежьте их на маленькие кусочки, добавьте лед и сок свежего лимона. Залейте все прохладной минеральной водой, — рассказала она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Чтобы почувствовать себя в тропиках, в блендере можно смешать кокосовое молоко, лед и ягоды, также рекомендуется добавить в напиток немного меда. В особо жаркую погоду помогает остыть ромашковый холодный чай со льдом. Также отлично подойдет для утоления жажды зеленый чай с имбирем.

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