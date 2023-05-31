Полезные напитки, которые помогут утолить жажду летом
Диетолог Евгения Пегова рассказала, какие напитки стоит выбирать вместо сладкой газировки для утоления жажды летом.
Эксперт советует приготовить домашний лимонад с мятой и огурцом.
— Нарежьте их на маленькие кусочки, добавьте лед и сок свежего лимона. Залейте все прохладной минеральной водой, — рассказала она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Чтобы почувствовать себя в тропиках, в блендере можно смешать кокосовое молоко, лед и ягоды, также рекомендуется добавить в напиток немного меда. В особо жаркую погоду помогает остыть ромашковый холодный чай со льдом. Также отлично подойдет для утоления жажды зеленый чай с имбирем.