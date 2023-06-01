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Яичная запеканка с грибами и шпинатом: рецепт

Есть простые в приготовлении и универсальные блюда, которые подойдут для любого приема пищи.

Яичная запеканка с грибами и шпинатом: рецепт
© Unsplash

Рецепт яичной запеканки из овощей, насыщенной белком и клетчаткой, – в материале "Рамблер".

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Ингредиенты

  • 12 яиц
  • 1/2 стакана нежирного молока
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 чайная ложка чесночной приправы (молотого чеснока)
  • 1/2 чайной ложки молотого черного перца
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 0,5 кг молодого картофеля (нарезать на четвертинки)
  • 1 небольшая желтая луковица (нарезать)
  • 1 стакан грибов (нарезать)
  • 1 болгарский перец любого цвета (нарезать кубиками)
  • 2 стакана молодого шпината

Приготовление

  1. Поместите яйца, молоко, соль и перец в большую миску и хорошо взбейте.
  2. Нагрейте сковороду на среднем огне. Добавьте оливковое масло, картофель и лук. Обжаривайте примерно в течение 5-7 минут, часто помешивая, пока лук не станет прозрачным.
  3. Добавьте грибы и перец. Обжаривайте, пока перец не станет мягким.
  4. Снимите с огня. Сбрызните дно и края формы для запекания маслом. Вылейте овощную смесь в форму для запекания. Равномерно посыпьте шпинатом и залейте все яичной смесью. Охладите до готовности к выпечке.
  5. Разогрейте духовку до 170-180°C. Выпекайте запеканку примерено в течение 40-50 минут.
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