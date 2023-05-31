5 полезных продуктов

Современный человек питается неправильно. Одни - на бегу, другие - чтобы было подешевле, третьи - некогда готовить самим и они заглатывают готовые фастфуды. А кто-то слишком избалован, чтобы отказываться от вкусной и вредной пищи.

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Как выяснилось, есть группа продуктов, которые способны оздоровить наш рацион или, по крайней мере, компенсировать недостатки неправильного питания. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог Анастасия Ефимова.

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Первый такой продукт - это кефир. Это настоящий пробиотик. Биоактивные метаболиты, содержащиеся в кисломолочном продукте, помогают сбалансировать содержание бактерий в кишечнике и поддерживают здоровье микробиоты.

На втором месте - зеленый чай. Он содержит полифенолы - хорошие антиоксиданты. Еще в нем есть катехины, которые способны бороться против бактерии хеликобактер пилори, из-за которой начинаются гастриты и прочие воспаления, приводящие в конце концов к раку желудка.

Очень полезен брокколи. Это овощ семейства крестоцветных, имеет противовирусные и антибактериальные свойства. Его также не любит хеликобактер, поэтому и размножается в соседстве с капустой неважно.

Развития "хороших" бактерий способствует бета-глюкан. Это вещество содержится в овсе, овсяной каше. Поэтому считается, что "овсянка, сэр!" полезна для здоровья кишечника, а также профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Клетчатка и белок, содержащиеся в овсе, поможет оставаться сытым долгое время. А еще в овсе, выросшим на полях под солнцем, много витаминов и минералов.