Игры с огнем: секреты идеального гриля от шеф-повара

Превратите любимые блюда в кулинарные шедевры.

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Лето — идеальное время для приготовления блюд на открытом огне или гриле. Этот способ делает такими вкусными и аппетитными любые продукты: от кабачков и перца до говяжьих стейков, а готовить на гриле просто и быстро.

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Шеф-повара уверены, что главное правильно подготовить гриль и компоненты, чтобы в результате получился настоящий кулинарный шедевр.

Гриль

Чтобы сам гриль не испортил блюдо, перед использованием его обязательно нужно очистить. Воспользуйтесь щеткой, чтобы снять нагар, протрите поверхность тряпочкой, проверьте, достаточно ли газа или углей, чтобы не пришлось заправлять гриль в процессе готовки. Если вы пока лишь задумываетесь о покупке гриля, обратите внимание на керамические модели или поверхности из нержавейки. Эти материалы лучше выдерживают высокую температуру, а значит, еда будет равномерно прожарена, а само устройство послужит дольше.

Подготовьте продукты

Распределите компоненты по времени приготовления на гриле. Свинина и ребрышки готовятся дольше всех, на втором месте куриные бедра и крылья, а говяжьему стейку достаточно около 10 минут на огне до полной готовности. Овощи тоже жарятся довольно быстро, их можно приготовить последними, пока мясо отдыхает.

Нарежьте кабачки, перец, баклажаны, кукурузу и лук на одинаковые кусочки, чтобы время приготовления сравнялось. Гриль не предполагает использования соусов во время жарки, поэтому замаринуйте все продукты заранее. Можете использовать любимые приправы, чеснок, терияки или соевый соус. Идеальными для гриля считаются соусы на основе лимона, лайма, трав.

Выберите правильную температуру

Гриль перед приготовлением необходимо хорошо разогреть: для газового устройства достаточно десяти минут, угольный лучше прогреть в течение 20—30 минут. Пусть огонь будет умеренным, так продукт получит аппетитную корочку и приготовится изнутри. Многие отказываются от жира во время готовки на гриле, но, чтобы еда не прилипала, смажьте поверхность маслом. Используйте кисточку, чтобы жировая прослойка была минимальной.

Не переворачивайте продукты часто

Здесь работает то же правило, что и при приготовлении жареной картошки на сковороде. У еды должна появиться корочка, поэтому не трогайте мясо или овощи слишком часто. Достаточно перевернуть 1—2 раза, чтобы блюда получились аппетитными и вкусными.

Дайте отдохнуть