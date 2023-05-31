Как определить высокий уровень нитратов в овощах «на глазок»

Летом на улицах российских городов появляется бесчисленное количество торговых точек, предлагающих покупателям свежие фрукты и овощи. Некоторые покупатели опасаются встретить на таких прилавках товар с высоким содержанием нитратов, и задумываются о покупке специальных нитратометров. Журнал «Слово и Дело» разобрался, есть ли смысл в этих приборах, и можно ли обойтись без них.

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Под страшным словом «нитраты» скрываются соли азотной кислоты, которые растения получают из почвы и используют для собственного развития. Как пояснил корреспонденту «Слово и Дело» биолог, агроном Михаил Воробьев, нитраты — это крайне необходимые вещества для строительства белков, которые являются и ферментами, и ароматизаторами, и отвечающими за вкусовые характеристики веществами. Поэтому совсем без нитратов растения и человек жить не могут. Другое дело, что всего должно быть в меру.

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Если при выращивании растений их чрезмерно удобряли азотными удобрениями, то в таких продуктах с высокой долей вероятности будет повышенное количество нитратов, что может нанести вред организму человека.

Поскольку документы на овощи у уличного продавца спрашивать практически бессмысленно, некоторые россияне с интересом смотрят на нитратометры, выбор которых на современном рынке достаточно велик. Однако, как пояснил Михаил Воробьев, такие приборы, скорее всего, не дадут своему владельцу однозначного ответа.

«Бытовые нитратометры — это не совсем точные приборы. То есть каких-то точных средних значений они не выдают. Если там все совсем кошмарно, это, конечно, они покажут. А если какое-то небольшое превышение, то, скорее всего, разные типы нитратометров будут разниться в показаниях», — отметил эксперт.

Кроме того, для анализа придется использовать уже купленные плоды, которые продавец обратно может не принять.

Что касается внешнего вида, то повышенный уровень нитратов «на глазок» определить тоже непросто. Иногда полезно взглянуть на срез. Например, у огурцов с нормальным содержанием нитратов будет тонкая зеленая корка, а если их перекормили азотными удобрениями, то зелень распространится и на мякоть. Аналогичным образом можно проверить арбузы, у которых в нормальном состоянии корка преимущественно белая, розовеющая по направлению к мякоти.

В таком случае определить повышенное содержание нитратов также можно только в уже купленных продуктах. Однако, как заметил агроном, подозрительный огурец лучше все-таки выбросить. Сильно от этого человек не обеднеет, зато избавится от риска нанести урон по организму. Впрочем, некоторые овощи, перекормленные нитратами, все-таки будут визуально отличаться от своих собратьев. В качестве такого примера Михаил Воробьев привел капусту и морковь.

«Ранняя капуста, как правило, не больше грейпфрута. Но если она вдруг большая, размером с баскетбольный мяч — это она перекормлена нитратами. А если морковь перекормить азотными удобрениями, то она начнет ветвиться. Поэтому, кстати, садоводы шутят, что морковку лучше удобрять речным песком. Это делает почву более легкой и морковке легче расти», — пояснил эксперт.