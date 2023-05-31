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Врач-диетолог назвала фрукты и ягоды, в которых больше всего пестицидов

Пестициды защищают овощи и фрукты от вредителей и помогают им быстрее расти, но для здоровья человека они небезопасны, особенно в большом количестве. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, как определить, в каких плодах содержится больше химикатов.

Названы фрукты и ягоды, в которых больше всего пестицидов
© РИА "ФедералПресс"

«О том, что есть переизбыток пестицидов в ягодах, овощах и во фруктах, человек может предположить только логическим путем. Например, если это не сезонная ягода, ее привезли издалека и вырастили на продажу в большом количестве, то пестициды здесь точно использовались, чтобы сохранить урожай», – отмечает врач.

Елена Соломатина также считает, что покупать у садоводов на рынках тоже не стоит бездумно. Проконтролировать урожай дачников невозможно, поэтому они могут использовать в качестве удобрений что угодно.

Крупный размер плода может сигнализировать о том, что он рос благодаря стимуляторам. Поэтому стоит выбирать овощи и фрукты среднего размера.

Больше всего пестицидов, как правило, содержится в абрикосах, яблоках, персиках, клубнике и других ягодах, которые растут близко к земле – из почвы они могут впитывать больше химикатов.

По словам специалиста, покупать овощи и фрукты лучше всего по сезону ­и местного урожая – так будет меньше шансов приобрести напичканные химикатами плоды, передает «Вечерняя Москва».

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