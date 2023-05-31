Пестициды — удобрения, которые защищают растения, помогают плодам вырасти быстрее и как можно дольше оставаться свежими. Тем не менее они могут быть опасны для здоровья человека. Как выявить овощи и ягоды с пестицидами, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, внешний вид не сигнализирует о том, что в продукте есть пестициды. Понять это можно только с помощью логики. Если ягода не сезонная и ее привезли издалека, а до этого вырастили на продажу в большом количестве, пестициды точно применялись.

При этом и у бабушек на рынке ягоды покупать не стоит. Плоды тоже могут быть обогащены пестицидами, поскольку на частном огороде выращивание не контролируется. Насторожить должно и то, что ягоды слишком большого размера. Это может быть следствием использование препаратов, которые стимулируют рост. Елена Соломатина Врач-диетолог

Как правило, пестицидов много в абрикосах, яблоках, персиках и клубнике. Аналогично много этих веществ может быть во всех ягодах, которые растут близко к почве.

Чтобы купить максимально натуральные ягоды и фрукты, важно покупать их в сезон, напомнила Соломатина.