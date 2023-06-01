Специалисты рассказали о полезных свойствах черники

Как сообщает издание ETNT, помимо содержания необходимых витаминов и минералов, черника также обогащена фитонутриентами, называемыми полифенолами. В эту группу полифенолов входят антоцианы – соединения, которые придают ягодам их красивый голубой цвет. Это соединение действует как антиоксидант. Было установлено, что антоцианы оказывают антидиабетическое, противовоспалительное и противораковое действие. Это также связано со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования также показали, что антоцианы могут помочь улучшить когнитивные функции. Ученые предполагают, что антоцианы могут уменьшать воспаление, улучшать кровоток и усиливать связь между клетками мозга, объясняя, почему эти ягоды так влияют на здоровье мозга. Данные показывают, что дети в возрасте от 7 до 10 лет лучше выполняли когнитивные задачи после употребления напитка из дикой черники, чем когда они этого не делали. Положительный эффект на рабочую память был замечен и у пожилых людей, употребляющих антоцианы.