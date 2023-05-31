Растения, которые следует держать подальше от домашних животных

Способность животных инстинктивно определять вредные для здоровья растения и избегать их употребления несколько преувеличена — об этом свидетельствуют случаи отравлений, нередкие в практике ветеринарных клиник. Поэтому забота о безопасности питомца целиком и полностью ложится на плечи его владельца.

© 7dach.ru

Как распознать угрозу и предупредить ее

Видео дня

Сразу скажу: перечислить все виды трав и цветов, опасных для домашних животных, не получится точно — для этого нужна не статья, а целая книга. В первую очередь сюда нужно отнести ядовитые растения: то, что таит угрозу для человека, в подавляющем большинстве случаев токсично также для кошки или собаки. Рододендроны, наперстянки, акониты, ландыши, клещевина, волчеягодник — список огромен.

Да, редкое животное станет жевать лютики или дельфиниумы. Да, у ядовитых растений часто отвратительный вкус или резкий аромат, отпугивающий любителей попробовать листочек на зуб. Но порой для отравления достаточно совсем небольшой дозы, поэтому знать об опасности и присматривать за питомцем на прогулке будет не лишним.

Кроме того, нужно учитывать состояние здоровья животного, его возраст, породу, другие обстоятельства. Так, есть информация, что алоэ провоцирует тяжелую диарею (понос) у животных, а это в результате приводит к обезвоживанию. Однако многие кошки регулярно обгрызают кончики мясистых листьев этого растения и ничуть не страдают от такой «витаминной добавки».

Но пожалуй, самая большая угроза — та, о которой мы даже не догадываемся (а значит, вряд ли позаботимся о том, чтобы ее предупредить). Поэтому дальше речь пойдет о тех культурах, опасность которых для домашних питомцев совсем не очевидна.

Опасные садовые растения

Вот, например, лилии

. Вроде, безопасное растение, и многие не догадываются, что для кошек (для собак тоже, но в меньшей степени) оно очень токсично и может спровоцировать тяжелую почечную недостаточность. То же относится к

лилейникам

.

Опасны для животных и все виды

хризантем

; отравление ими проявляется симптомами расстройства пищеварения (понос, рвота), нарушением координации движений. К тем же последствиям приводит попытка собаки или кошки пожевать листья

ирисов

. Тяжелые отравления вызывают

нарциссы

и

гиацинты

.

Не следует подпускать животных, склонных пробовать растения на зуб, к

гортензиям

,

клематисам

и

люпинам

. Угрозу представляют пасленовые: побеги

картофеля

,

томатов

и даже

петунии

; листья

табака

могут спровоцировать отек гортани и сердечную недостаточность.

Кстати,

важный момент

: симптомы отравления одним и тем же растением у разных животных могут быть различными. Так, сок побегов или листьев

рододендрона

у одних животных вызывает перевозбуждение, а у других — вялость, угнетение функций центральной нервной системы. К тому же, далеко не всегда удается легко и быстро определить причину болезненного состояния. Поэтому при любом подозрении на отравление важно

как можно быстрее доставить питомца к ветеринару

.

Млечный сок

всех видов молочайных

вызывает воспаления и ожоги слизистых, дерматиты, язвы. При попадании его внутрь возможны судороги, рвота, общая интоксикация организма. К отравлению приводит также

ревень

;

рута душистая

вызывает дерматиты, а

плющ

способен привести к параличу и нарушениям в работе сердца.

Есть еще один нюанс, о котором часто забывают:

применение удобрений и пестицидов

. Многие препараты для защиты растений токсичны, поэтому важно соблюдать технику безопасности: всегда закрывать остатки готового раствора; следить, чтобы во время обработки животных не было рядом, а после не позволять им играть там, где вы использовали такие средства.

Опасные комнатные растения

Тут список еще больше. И если про

монстеру

,

диффенбахию

,

фикус

или

азалию

большинство владельцев домашних животных знают, то обнаружить в этом списке

гиппеаструмы

я, например, не ожидала. Это растение отнесено к умеренно токсичным, однако вызвать рвоту и рези в животе оно способно.

Слишком близкое знакомство питомца с

клубневыми бегониями

чревато ожогом слизистой и отеком гортани. К отекам приводит также употребление животным в пищу листьев

сциндапсуса

, а листья

каланхоэ

,

шефлеры

,

спатифиллума

и

драцены

вызывают не только раздражение слизистых, но и различные симптомы нарушения пищеварения.

Вообще, после знакомства с этой темой у меня сложилось впечатление, что назвать безопасные для домашних животных растения было бы проще, чем токсичные. Отдельные источники заносят в список опасных даже

хлорофитум

и

шлюмбергеру

(известную больше как декабрист), хотя большинство специалистов-практиков утверждают, что эти растения не причинят вреда кошкам или собакам.

К нежелательным и опасным причисляют

кактусы

— однако мне доводилось читать и слышать истории о домашних питомцах, которые умудрялись жевать их без ущерба для своего здоровья.

Неоднозначны и сведения о

циперусе

— весьма популярном у кошек растении. Многие сходятся во мнении, что это растение безобидно, однако есть и прямо противоположная позиция. Ее сторонники говорят, что острые края листьев циперуса травмируют слизистые оболочки рта, горла, желудка кошки, что способно привести к воспалениям и другим негативным последствиям.

Что делать?

Складывается впечатление, что для домашних питомцев опасно практически все, что растет в саду или на подоконнике. А что тогда сажать и как защитить животных от опасности?

Проще всего с

комнатными растениями

. Прежде чем принести домой очередной горшок с цветочком, стоит узнать о нем побольше и убедиться, что приобретение точно не навредит четвероногому любимцу. Ну, или строго разделить «сферы влияния»: не пускать животное туда, где стоят растения, и не размещать горшки с цветами там, где свободно бродит питомец.

На даче

многое зависит от особенностей самого животного: если равнодушного к растительности четвероногого можно выпускать в сад без опаски, то любителя зелени лучше держать в доме и выгуливать только на поводке — удалить с участка все потенциально опасные растения попросту нереально.

А как эту задачу решаете вы? Как ваши любимцы относятся к растениям и как вы защищаете их от опасности отравления? Поделитесь своим опытом, это может оказаться важным и полезным для многих!

Читайте также: