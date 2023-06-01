3 веские причины этим летом есть арбузы

Очень скоро можно будет вдоволь полакомиться летними дарами: свежими овощами, фруктами и ягодами. Клубника, малина, смородина — отлично впишутся в летний рацион, как и арбуз. Чем он полезен, предлагаем разобраться.

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Если раньше арбузы на нашем столе появлялись только в середине августа, сейчас этим плодом можно полакомиться в любое время года. Конечно, если на улице зима, арбузы привозят из теплых стран, однако уже в начале июня появляются местные сорта. Кстати, сегодня многие дачники выращивают арбузы на участках, в теплицах, поэтому очень скоро соберут первый урожай.

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Арбуз прекрасен в летний зной, он на 90% состоит из воды, при этом содержит много полезных веществ — витаминов и минералов. В арбузе почти нет жиров и белка, а вот углеводов содержит достаточно для восполнения энергии, если вы ведете активный образ жизни. Также это отличный способ разнообразить рацион, ведь арбуз отлично впишется в салаты, с ним можно делать смузи и устраивать перекус.

Калорийность арбуза около 30 кКал на 100 граммов продукта

Арбуз помогает нормализовать пищеварение, обогащает рацион полезными веществами, помогает снижать холестерин и является антиоксидантом. Лучше всего не употреблять арбуз сразу после плотного приема пищи, либо, если использовать его в качестве десерта, ограничиваться небольшой порцией. Безопасной дозой арбуза для условно здорового человека специалисты называют 1 кг мякоти в сутки.

Кстати, ошибочно полагать, что эта ягода помогает восполнить влагу из-за высокого содержания в ней воды. В арбузе содержится немало углеводов, а для их выведения организму необходимо использовать свои запасы воды, поэтому мы и бегаем в туалет уже после нескольких ломтиков ягоды. Если у вас ослаблены почки, дозируйте арбуз. Также внимательно к этому продукту следует быть тем, у кого есть мочекаменная болезнь или склонность к образованию камней, людям с сахарным диабетом, беременным и маленьким детям.

Чем полезен арбуз?

Профилактика рака и сердечно-сосудистых заболеваний

Ликопин — антиоксидант, которому многие специалисты уделяют много внимания. Неоспоримых доказательств его профилактических свойств пока нет, однако предполагается , что ликопин способствует нормализации артериального давления и является профилактикой онкологических заболвеваний, в частности рак простаты. Также ликопин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствует снижению холестерина.

Ликопин содержится в продуктах красного и оранжевого цвета — кроме арбуза это морковь, тыква, помидоры, красный перец и розовый грейпфрут.

Укрепляет кости нервную систему

Арбуз также богат магнием. Этот минерал участвует в сотнях реакций организма, поэтому его роль довольно широка. Достаточная концентрация магния нужна нам для здоровья сердечно-сосудистой системы, баланса липидов в крови. Также магний отвечает за наш здоровый сон и стрессоустойчивость. Мучаетесь головными болями и быстро раздражаетесь? Возможно, в вашем рационе мало продуктов, содержащих магний.

Магний способствуем полноценной усвояемости витаминов группы В, укрепляет кости и зубы, уменьшает боли в суставах, профилактирует судороги в мышцах. Хорошая работа ЖКТ также зависит от концентрации магния, арбуз поможет в этом.

Отвечает за здоровье десен

Арбузы богаты витамином С, который помогает поддерживать здоровье десен. Это также может замедлить образование зубного налета. Таким образом, употребление арбузов может укрепить ваши десны и защитить ткани десен от размножения бактерий. Это также помогает отбелить зубы и предотвратить высыхание или растрескивание губ.