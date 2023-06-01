Как приготовить казахстанский салкын коже
С наступлением жары казахстанцы переходят на холодные супы: например, национальный салкын коже, передает корреспондент Александра Салмина.
Рецепт простой, но готовится суп не быстро, рассказывает Гульфира Жакишева. Нужно отварить перловую крупу и остудить, затем смешать с айраном, добавить воду и посолить.
«Холодный коже обожает моя дочь, и свекровь часто просит, чтобы я приготовила», – рассказала хозяйка Гульфира Жакишева.
Для Айгуль Кохановой это вкус, знакомый с детства. Блюдо – традиционное, народное.
«Коже не только освежает, он очень питательный, голодным точно не останешься. Его готовили еще наши мамы и бабушки», – рассказала свекровь Айгуль Коханова.
В поселок Таргап за холодным коже гости приезжают из разных городов и стран. В древности здесь проходил Великий шелковый путь. Торговля кипит и сейчас.
«Я уже 15 лет работаю здесь, и каждый день аншлаг. До отказа заполняется кафе, у нас еще летники есть, там тоже всегда многолюдно. В день бывает до 300 человек. Частые гости – звезды казастанской эстрады и блогеры», – поделилась работница сети национальных напитков Айгуль Калиева.
Хочешь пей, хочешь ешь – блюдо универсальное. Коже здесь готовят по старинному рецепту, соблюдая все технологии кочевников. Главный ингредиент – пшеница. Она всегда ценилась в казахских семьях.
«Дробим на ручной мельнице, снимаем кожуру, оставляем на 1,5 часа в воде. Когда пшеница разбухает, варим и охлаждаем. Костер разводим обязательно на кизяке, так ничего не пригорит. Молоко заквашиваем с вечера, на утро готов кефир. В дорбе его отстаиваем иногда до двух суток. Получаем творог, миксером размельчаем и добавляем в коже», – рассказал предприниматель, владелец сети национальных напитков Марат Калиев.
Еще один секрет – местная вода, говорит Марат Калиев. Из-за минералов у нее необычный привкус. Поэтому здесь всегда такие очереди.
«Освежат и заряжает лучше всяких энергетиков. Больше всего мне нравится это блюдо с самсой или куртом», – рассказал житель Алматинской области Бекбол Кулкибай. Коже популярен не только в жару. Зимой это отличный источник витаминов.
«Пшеница – это полезные микроэлементы, она укрепляет иммунитет, а молоко – это кальций. В нашем ауле у детей почти нет кариеса, потому что все занимаются коже. Готовят и едят в каждом доме. Беременные любят коже. Одна женщина из Актау специально у нас заказывала самолетом», – рассказала владелец сети национальных напитков Сауле Алимкулова.
В мегаполисе точек, где продают коже, становится все больше. Национальное блюдо – альтернатива фаст-фуду, говорят жители.