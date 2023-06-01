Как приготовить казахстанский салкын коже

«Я уже 15 лет работаю здесь, и каждый день аншлаг. До отказа заполняется кафе, у нас еще летники есть, там тоже всегда многолюдно. В день бывает до 300 человек. Частые гости – звезды казастанской эстрады и блогеры», – поделилась работница сети национальных напитков Айгуль Калиева.