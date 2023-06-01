Эндокринолог рассказала о пользе и вреде молока

Врач-эндокринолог Тульской областной клинической больницы № 2 им. Л.Н. Толстого Елена Медведева развеяла мифы о пользе и вреде молока и рассказала, можно ли пить его каждый день.

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По словам медика, молоко и все содержащие его продукты - основа питания человека с первых дней жизни. Люди с непереносимостью лактозы находят альтернативные варианты.

Один из первых мифов - молоко опасно для здоровья взрослых людей.

Врач отметила: - Это вопрос двойственный. Было большое количество исследований. Как оказалось, избыточное употребление именно молока, не молочных продуктов, а цельного молока, может привести к онкологии кишечника и предстательной железы у мужчин.

Также специалист отметила, что молоко достаточно питательно. В нем много витаминов группы B и кальция, которые очень полезны для костей человека.

Важно помнить, что при употреблении цельного молока совершается полноценный прием пищи, так как в нем содержатся калории и необходимая жизненная энергия.

Эндокринолог считает, что молоко будет безвредно, если знать особенности своего организма и норму употребления в день.

Она пояснила: - Министерство здравоохранения РФ настаивает на том, что максимальная дозировка молочных продуктов в день - это 500 мл или около 500 гр. Два стакана в сутки может составлять молоко, в остальном это должны быть кисло-молочные продукты.

Эндокринолог также развеяла миф, что вместе с молоком из организма вымывается необходимый кальций, пишет Тульская служба новостей.