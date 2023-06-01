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Зачем есть больше бананов

Бананы не только довольно сытные и способны надолго заглушить чувство голода, но и помогают человеку чувствовать себя более счастливым. Об этом рассказала врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова.

Зачем есть больше бананов
© runews24.ru

По словам специалиста, такой эффект достигается за счет аминокислоты триптофан. Он регулирует уровень серотонина в организме, при недостатке которого человек плохо спит, испытывает упадок сил и настроения, может впасть в депрессию.

Кроме того, бананы богаты витамином B6, который помогает поддерживать нервную систему в здоровом состоянии, пишет «Газета.ру».

«Глюкоза, фруктоза и сахароза – это натуральные сахара, которые после употребления бананов способны надолго повысить уровень энергии. При этом жиры и холестерин исключены», – объяснила Марьяна Джутова.

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