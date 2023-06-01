Названы полезные альтернативы сладостям

Людям, желающим похудеть, необходимо отказаться от чрезмерного употребления сладостей, однако это удается далеко не всем. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какими продуктами можно заменить сладости.

Медицинский специалист утверждает, что в сладостях содержатся быстрые углеводы, которые не только насыщают организм энергией, но и повышают настроение. По этой причине некоторые люди могут испытывать сложности с отказом от сладкого. Врач советует россиянам заменить конфеты и выпечку на фрукты и сезонные ягоды, которые нужно есть каждый день.