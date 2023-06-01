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Названы полезные альтернативы сладостям

Людям, желающим похудеть, необходимо отказаться от чрезмерного употребления сладостей, однако это удается далеко не всем. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какими продуктами можно заменить сладости.

Названы полезные альтернативы сладостям
© Слово и Дело

Медицинский специалист утверждает, что в сладостях содержатся быстрые углеводы, которые не только насыщают организм энергией, но и повышают настроение. По этой причине некоторые люди могут испытывать сложности с отказом от сладкого. Врач советует россиянам заменить конфеты и выпечку на фрукты и сезонные ягоды, которые нужно есть каждый день.

«Если очень хочется шоколада, то один кусочек горького. Кладете его за щеку и медленно рассасывайте, не запивая горячим напитком», — добавила она на своем канале в мессенджере Telegram.

Наконец, Павлова рекомендует россиянам пользоваться сахарозаменителями — стевией и сукралозой. Тростниковый сахар, мед и сиропы топинамбура же нельзя назвать полезными, так как они представляют собой полноценные углеводные продукты.

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