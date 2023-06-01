Как правильно употреблять сезонные ягоды

"Ягоды желательно есть в целом виде, никак их не измельчая. Даже когда мы просто режем клубнику на кусочки или делаем смузи, казалось бы, это все свежеприготовленное. Но при этом увеличивается площадь соприкосновения ягод с кислородом и часть витаминов, антиоксидантов разрушается. Они подвергаются окислению", – пояснила специалист.