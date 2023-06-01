Как правильно употреблять сезонные ягоды
Сезонные ягоды лучше употреблять в свежем виде без обработки, чтобы получить максимальную пользу для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
"Ягоды желательно есть в целом виде, никак их не измельчая. Даже когда мы просто режем клубнику на кусочки или делаем смузи, казалось бы, это все свежеприготовленное. Но при этом увеличивается площадь соприкосновения ягод с кислородом и часть витаминов, антиоксидантов разрушается. Они подвергаются окислению", – пояснила специалист.
Вместе с тем в ягодах, которые подверглись термической обработке, еще меньше полезных веществ. Если все же хочется сварить варенье, лучше добавлять в него не сахар, а трегалозу.
"Это природный сахар, который очень хорошо консервируется. Сахарозу организму нужно куда-то деть, напрягать поджелудочную железу, а трегалоза никак не напрягает нашу инсулиновую систему, не дает сильного скачка сахара в крови", – заключила диетолог.