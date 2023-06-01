Что приготовить на природе, кроме шашлыка

Они дополнят привычное меню и не займут много времени.

© WomanHit.ru

Лето — идеальное время для вылазок на природу, шашлыков, блюд на гриле, но, выбираясь на пикник, одним жареным мясом ограничиться точно не получится. Многие берут с собой хлеб, зелень и свежие овощи. Однако повара рекомендуют разбавить дачное меню и заранее приготовить несколько простых, но очень аппетитных блюд.

Видео дня

Запеченный картофель

У печеной на огне катушки вкус и аромат детства, но можно сделать это блюдо более современным и удобным. Для этого картофель очистить нужно дома, немного отварить, не доводя до готовности. А затем сложить в кастрюлю, налить немного подсолнечного масла, добавить соль, перец, чеснок, сушеные травы. Этот контейнер возьмите с собой на дачу, а уже на природе насадите на шпажки или шампуры (можно разложить на решетке) и зажарьте до золотистой корочки.

Шампиньоны на мангале

Это блюдо точно никого не оставит равнодушным. Вымойте шампиньоны и обсушите их бумажным полотенцем, сложите в кастрюлю и залейте заправкой. Для нее понадобится оливковое или подсолнечное масло, измельченный чеснок, соевый соль, перец, соль, соевый соус. Встряхните кастрюлю, чтобы все равномерно распределилось, оставьте на несколько часов.

На природе выложите грибы на решетку и обжарьте в течение 5—7 минут. Шампиньоны получатся ароматными, сочными и привлекут не меньше внимания, чем мясо.

Жареный сыр

Почти во всех магазинах сейчас встречается сыр халуми: он создан специально для жарки, отлично держит форму. Захватите его с собой на дачу, обжарьте на решетке или гриле, а затем выложите на свежий салат из томатов, трав и листьев салата. Так самая простая закуска станет гораздо аппетитнее и изысканнее.

Шаурма

Идеальная шаурма всегда готовится на углях, а пикник с шашлыком — отличная возможность собрать аппетитную шаверму. Приготовьте дома классический белый соус: для этого майонез смешайте с кефиром, добавьте чеснок, зелень, соль, любимые специи и немного горчицы. Когда мясо пожарено, заверните в лаваш овощи, кусочки мяса, полейте соусом. Готовый рулетик обжарьте на решетку в течение двух минут. Такая шаурма станет любимым блюдом пикника.

Банановые лодочки

Часто на пикниках в конце застолья многие с сожалением вздыхают, что не захватили десерты. Но это не так просто: мороженое растает, торт может испортиться на солнце.