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Cадовод назвала главные правила при выборе клубники

Садовод Марина Рыкалина заявила, что клубника, которую сейчас можно найти на прилавках, привезена из-за рубежа, либо из Крыма, и весь этот урожай выращивается с применением удобрений в высоких дозах.

Поэтому, по ее словам, следует покупать ягоду у проверенных частников и после того, как начнется сбор урожая местной ягоды. Подробностями эксперт поделилась в беседе с News.ru.

Посадка клубники: когда и как правильно сажать клубнику

Рыкалина также отметила, что внешний вид ягоды может быть обманчив:

"По внешнему признаку невозможно определить, какую ягоды мы покупаем, обычно самая красивая и крупная, — наоборот, самая накормленная и вредная. Так что на красивый вид нельзя вестись, скорее наоборот".

Ранее нутрициолог перечислила полезные свойства клубники.

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