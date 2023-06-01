Какое молоко в России разбавляют водой

«Общественный контроль» признал две марки российского молока подделкой. Специалисты провели экспертизу и выяснили, что продукт под брендом «Васильково поле» на самом деле не пастеризованное молоко, а молочный продукт. В свою очередь, «Мещерские росы» и вовсе оказались разбавленной водой «бодягой». Эксперты объяснили, как самому выявить некачественное молоко. Нужно обращать внимание на цену.

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1 июня не только День защиты детей, но и Всемирный день молока. Вот общественники и заглянули в крупнейшие торговые сети в Петербурге, чтобы проверить качество местной молочки.

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«Общественный контроль» интересовало качество пастеризованного молока жирностью 2,5%. Активисты купили восемь образцов и направили их на исследования в испытательную лабораторию «Тест-С.-Петербург». Испытание на качество провалили два бренда — «Васильково поле» компании «Кривское» из Калужской области и «Мещерские росы» Тырновского молочного завода в Рязанской области.

«Заниженные основные физико-химические показатели в напитке "Васильково поле" под видом молока говорят о том, что молоко разбавлено не молочным сырьём, а, скорее всего, обычной водой», — рассказал председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий.

Доля белка в продукте оказалась чуть ли не вдвое меньше нормы, жирность — всего 1,9% вместо заявленных 2,5%. Есть ещё показатель натуральности молока (СОМО) — это масса продукта без воды и жира. Нормой считается показатель 8,2%. У «Василькова поля» он равен 7,8%. А ведь это собственная торговая марка сети «Верный».

Ещё хуже дело обстоит с молоком «Мещерские росы» — у него СОМО не дотянуло даже до 6%. Кроме того, производитель подкачал и с жирностью продукта.

«Образец молока ТМ "Мещерские росы"... с заявленной массовой долей жира 2,5%... оказался разбавленной молочной "бодягой" с содержанием жира всего 1,1%», — рассказали общественники.

Как проверить молоко на разбавленность водой

Специалисты посоветовали в первую очередь обращать внимание на то, как выглядит сам магазин. Внутри не должно быть посторонних запахов, продукты должны храниться по всем правилам. Пастеризованному молоку нужна температура от +2 до +4°С. Поэтому в холодильниках должен стоять термометр, который укажет, соблюдаются ли условия хранения. Если его там вообще нет, стоит задуматься.

И второй важнейший показатель — это цена. Разбавленное молоко «Мещерские росы» в магазине стоило всего 48 рублей за литр. Уже по одному этому признаку покупатель мог понять, что перед ним не совсем молоко.