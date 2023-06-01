Какое молоко в России разбавляют водой
«Общественный контроль» признал две марки российского молока подделкой. Специалисты провели экспертизу и выяснили, что продукт под брендом «Васильково поле» на самом деле не пастеризованное молоко, а молочный продукт. В свою очередь, «Мещерские росы» и вовсе оказались разбавленной водой «бодягой». Эксперты объяснили, как самому выявить некачественное молоко. Нужно обращать внимание на цену.
1 июня не только День защиты детей, но и Всемирный день молока. Вот общественники и заглянули в крупнейшие торговые сети в Петербурге, чтобы проверить качество местной молочки.
«Общественный контроль» интересовало качество пастеризованного молока жирностью 2,5%. Активисты купили восемь образцов и направили их на исследования в испытательную лабораторию «Тест-С.-Петербург». Испытание на качество провалили два бренда — «Васильково поле» компании «Кривское» из Калужской области и «Мещерские росы» Тырновского молочного завода в Рязанской области.
«Заниженные основные физико-химические показатели в напитке "Васильково поле" под видом молока говорят о том, что молоко разбавлено не молочным сырьём, а, скорее всего, обычной водой», — рассказал председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий.
Доля белка в продукте оказалась чуть ли не вдвое меньше нормы, жирность — всего 1,9% вместо заявленных 2,5%. Есть ещё показатель натуральности молока (СОМО) — это масса продукта без воды и жира. Нормой считается показатель 8,2%. У «Василькова поля» он равен 7,8%. А ведь это собственная торговая марка сети «Верный».
Ещё хуже дело обстоит с молоком «Мещерские росы» — у него СОМО не дотянуло даже до 6%. Кроме того, производитель подкачал и с жирностью продукта.
«Образец молока ТМ "Мещерские росы"... с заявленной массовой долей жира 2,5%... оказался разбавленной молочной "бодягой" с содержанием жира всего 1,1%», — рассказали общественники.
Как проверить молоко на разбавленность водой
Специалисты посоветовали в первую очередь обращать внимание на то, как выглядит сам магазин. Внутри не должно быть посторонних запахов, продукты должны храниться по всем правилам. Пастеризованному молоку нужна температура от +2 до +4°С. Поэтому в холодильниках должен стоять термометр, который укажет, соблюдаются ли условия хранения. Если его там вообще нет, стоит задуматься.
И второй важнейший показатель — это цена. Разбавленное молоко «Мещерские росы» в магазине стоило всего 48 рублей за литр. Уже по одному этому признаку покупатель мог понять, что перед ним не совсем молоко.
«Законопослушные производители при всем желании не могут предложить цену на молоко ниже 75 руб. за литр», — подчеркнул замгендиректора «Пискаревского молочного завода» Георгий Житмарев. По его словам, затраты только на закупку сырья и пастеризацию составляют не меньше 46 рублей. А ведь товар ещё надо доставить охлаждаемым транспортом.