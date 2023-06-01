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Где правильно хранить яйца

Наверняка вы сразу же после покупки яиц кладёте их в холодильник в специальную секцию. Но это не совсем правильно.

Где правильно хранить яйца
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Считается, что яйца должны храниться при постоянной температуре ниже 20 градусов Цельсия. Если у вас нет прохладной кладовой, то лучше всего класть яйца в холодильник прямо в оригинальной упаковке. Так вы предотвратите проникновение запахов от других продуктов через скорлупу.

Кроме того, лучше не хранить яйца в специальной секции в дверце холодильника. Связано это с тем, что температура там слишком изменчива из-за частого открывания дверцы.

Достаньте яйца из холодильника за 30 минут до их использования в каких-либо блюдах. Так скорлупа точно не треснет при варке.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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