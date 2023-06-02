Некоторым россиянам рекомендовали отказаться от сырков

Для некоторых людей творожные сырки могут быть опасны, предупредила диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Вечерней Москвой» она рекомендовала отказаться от десерта россиянам с проблемами желудочно-кишечного тракта.

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Прежде всего она посоветовала не есть сырки людям с сахарным диабетом и тем, кто склонен к резкому повышению глюкозы в крови.

«Помимо этого, творожные сырки могут вызвать обострения у пациентов с заболеваниями поджелудочной железы и желчного пузыря», — сказала врач.

Также она призвала худеющих и следящих за фигурой с осторожностью относиться к глазированным сыркам, так как этот десерт очень калорийный.