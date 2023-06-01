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Диетолог Соломатина объяснила, кому опасно есть творожные сырки

Творожные сырки, хоть и являются полезным продуктом, подходят не всем. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Диетолог объяснила, кому опасно есть творожные сырки
© Wikimedia Commons

Диетолог объяснила, что от сырков лучше отказаться тем, кто следит за фигурой или хочет похудеть, а также пациентам с сахарным диабетом. Кроме того, сырки следует избегать людям, склонным к резкому повышению глюкозы в крови.

При этом, злоупотребление творожными сырками способно привести к обострениям пациентов с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы.

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По словам диетолога, в состав правильного творожного сырка входит минимум сахара и только свежие ингредиенты высокого качества.

Ранее диетолог назвал продукты, которые улучшают усвоение кальция.

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