Россиянам дали советы по выбору черешни

Неравномерный окрас у черешни говорит о том, что она не лучшего качества, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

© Lenta.ru

При этом отмечается, что сам цвет не говорит о спелости ягоды.

«Однако неравномерный окрас может свидетельствовать о не самом высоком качестве ягод. Возможно, при сборке срывали и вызревшие, и недозревшие ягоды», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, состояние черешков также является хорошим ориентиром при выборе. Так, если они стали бурыми и сухими, то это значит, что черешня долго хранилась и уже утратила свою сочность, пояснили эксперты.