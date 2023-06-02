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Необычный рецепт антипохмельного блюда из курицы

TikTok-блогер из Ирландии, известный под ником Nate, представил рецепт своего любимого антипохмельного блюда, которое можно приготовить в аэрогриле.

Необычный рецепт антипохмельного блюда из курицы
© Ferra.ru

Блюдо называется «Курица в мешочке». Блогер поделился подробными указания по приготовлению и перечислил необходимые ингредиенты. При этом, как отметил автор ролика, это блюдо готовится сразу на двух человек.

Так, лакомство состоит из картофеля фри, лука, курицы и приправ. Ингредиенты помещаются в пакет с пряностями, затем запекаются в аэрогриле при температура 200 градусов в течение 12 минут. Далее добавляются перцы и соус карри.

Напомним, что чуть ранее шеф-повар Джефф Бейкер поделился фирменным секретом приготовления хрустящего бекона. Для этого его нужно готовить на раскаленной сковороде без использования соусов.

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