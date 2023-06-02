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Эндокринолог назвала продукты для летнего ужина, которые смогут снизить стресс и тревогу

Включение некоторых продуктов в свой рацион на ужин в летний период поможет эффективно бороться со стрессом и тревожностью, рассказала Pravda.Ru врач-эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

Продукты для летнего ужина, которые смогут снизить стресс и тревогу
© Газета.Ru

«В ужин летом следует добавить авокадо с креветками; грушу, запеченную с рикоттой; жареный сыр типа «Камамбера» с малиновым вареньем или брусничным клюквенным джемом; салат из смеси сладких перцев «Светофор», заправленный разнообразными ягодными соусами, бальзамическим уксусом, посыпанный орехами, семенами», — посоветовала эксперт.

Также можно приготовить рыбу или морепродукты и подать их вместе с овощами, вместе с этим — выпить бокал белого или розового вина, отметила диетолог. По ее словам, такая еда способна повысить уровень триптофана и серотонина в организме и улучшить настроение. Помимо этого, это поддержит нормальный уровень глюкозы и вредных жиров и восстановит работу печени.

«Самое главное, что эта пища принесет удовольствие, поскольку речь идет о красивых, ароматных и низкокалорийных блюдах», — заключила Гончарова.

Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова рассказывала, что высокая загруженность и большое число запланированных дел, а также переживания могут привести к заеданию стресса. По ее словам, чтобы это контролировать, важно в первую очередь отследить и осознать проблему, которая приводит к перееданию.

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