В России предложили не выбрасывать просроченные продукты

Продукты с истекшим сроком годности можно не выбрасывать, а использовать для приготовления кормов для животных. С таким предложением к правительству по итогам парламентских слушаний обратился аграрный комитет Совета Федерации, передает РИА Новости.

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Сенаторы рекомендовали изменить текст федерального закона «О качестве и безопасности пищевой продукции» и постановление правительства, касающееся порядка изъятия из обращения, утилизации или уничтожения продуктов, материалов и изделий.

Речь идет о передаче на переработку для производства кормов или добавок как продуктов потерявших потребительские свойства, так и испорченных или с истекшим сроком годности.