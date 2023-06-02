Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе минтая
Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать рыбу, чтобы она была свежей и вкусной.
По мнению экспертов, лучше всего покупать филе российского производства в заморозке. При выборе следует обратить внимание на глазурь. Она должна быть прозрачная, тонкая и полностью покрывать тело рыбы. Кроме того, в упаковке не должно быть снега.
Филе рыбы лучше выбирать светлого цвета без подсохших участков и пятен.
Изучите состав: в нем должны быть указаны только филе минтая и вода.
Вес одного кусочка должен быть около 250-500 грамм.
Минтай - рыба, вполне доступная по цене и очень полезная для здоровья. У нее богатый витаминно-минеральный состав. Водится она в экологически чистых холодноводных акваториях. Минтай можно есть во время диеты, так как это нежирная рыба, а мясо не костлявое и приятное на вкус.
А недавно диетолог назвала 7 основных причин включить минтай в свой рацион. Также стоит обратить внимание на его печень и икру.