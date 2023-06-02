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Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе минтая

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать рыбу, чтобы она была свежей и вкусной.

На что обратить внимание при выборе минтая
© СОВА

По мнению экспертов, лучше всего покупать филе российского производства в заморозке. При выборе следует обратить внимание на глазурь. Она должна быть прозрачная, тонкая и полностью покрывать тело рыбы. Кроме того, в упаковке не должно быть снега.

Филе рыбы лучше выбирать светлого цвета без подсохших участков и пятен.

Изучите состав: в нем должны быть указаны только филе минтая и вода.

Вес одного кусочка должен быть около 250-500 грамм.

Минтай - рыба, вполне доступная по цене и очень полезная для здоровья. У нее богатый витаминно-минеральный состав. Водится она в экологически чистых холодноводных акваториях. Минтай можно есть во время диеты, так как это нежирная рыба, а мясо не костлявое и приятное на вкус.

А недавно диетолог назвала 7 основных причин включить минтай в свой рацион. Также стоит обратить внимание на его печень и икру.

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