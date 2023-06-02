Диетолог назвала пять суперполезных продуктов

Некоторые продукты способны компенсировать все имеющиеся в питании дефекты. Диетолог Анастасия Ефимова рассказала, что нужно добавить в свой рацион, чтобы улучшить состояние организма.

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Так, эксперт посоветовала пить кефир. Биоактивные метаболиты в продукте улучшают баланс бактерий в кишечнике и поддерживают здоровье микробиоты.

Также пользу принесет зеленый чай. Полифенолы, присутствующие в напитке, являются мощными антиоксидантами, а катехины проявляют антибактериальную активность против бактерии хеликобактер.

Самым полезным овощем диетолог назвала брокколи. По ее словам, капуста обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Также Ефимова отметила, что овес — отличный источник многих витаминов и минералов, в том числе магния, меди, тиамина и цинка.

Кроме того, в рационе должно присутствовать льняное семя. Его основными питательными веществами служат альфа-линоленовая кислота, клетчатка и лигнаны. Они могут уменьшать воспаление, помогают нормализовать пищеварение, дольше сохранять чувство сытости, регулируют уровень холестерина, передает aif.ru.

В свою очередь нутрициолог Елена Буторина посоветовала выбирать цельнозерновую овсянку, так как в ней содержится больше полезных веществ, чем в очищенной, передает RT.