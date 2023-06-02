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Идеи для сытного завтрака: видео

Сытный и полезный завтрак – это залог хорошего настроения и продуктивности в течение дня. Он должен содержать белки, жиры и углеводы, чтобы обеспечить организм необходимой энергией.

На канале Eat&Thin поделились подборкой рецептов полезных завтраков, после которых никто точно не останется голодным.

Сытный и богатый витаминами прием пищи с утра поможет контролировать аппетит в течение дня и исключит необходимость в перекусе до обеда.

Рецепты полезных ужинов на каждый день

Ранее мы писали о главных правилах при выборе клубники.

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