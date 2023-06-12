Что такое опара и как ее приготовить

Нередко, изучая рецепты вкусной выпечки, хозяйки наталкиваются на пункт "приготовьте опару". В этом материале "Рамблер" решил разобраться, что такое опара, для чего она нужна и как ее приготовить.

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Опара готовится для дрожжевого теста, чтобы оно было более воздушным, объемным, мягким и пышным. Она представляет собой смесь дрожжей, воды или молока, муки и сахара.

Многих отталкивают рецепты с дрожжевым тестом как раз из-за необходимости готовить опару, ведь этот процесс занимает довольно много время, однако тут стоит отметить, что сам процесс приготовления отнюдь не долгий – время потребуется лишь на то, чтобы дрожжи в опаре выбродили, а клейковина хорошенько набухла.

Процесс приготовления: В теплой воде или молоке или молоке размешайте сухие дрожжи в соотношении 1 чайная ложка на 250 мл воды или молока. Добавьте около 150 гр пшеничной муки и 1 чайную ложку сахара. Тщательно перемешайте все ингредиенты так, чтобы получилась густая масса, напоминающая по вязкости сметану. Пометите емкость с приготовленной массой в теплое место и накройте полотенцем. Дайте настояться не менее тридцати минут.

Когда опара увеличится в размере, а на поверхности появятся пузырьки, можно будет приступать к добавлению других ингредиентов, необходимых для приготовления теста для выпечки.

После того, как вы замешаете на опаре мягкое и эластичное тесто, его снова необходимо будет поместить в теплое место, накрыв полотенцем и оставить там минимум на один час. Для того, чтобы опара и тесто лучше и быстрее поднимались, хозяйки нередко помещают емкость с массой в разогретую до минимальной температуры духовку или мультиварку.