Как правильно читать этикетки продуктов

Эти фразы зачастую не имеют ничего с общего с реальностью, считает нутрициолог.

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Алёна Денисова, нутрициолог, эксперт FPA рассказала, какие уловки применяют производители продуктов и почему необходимо читать состав перед покупкой?

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Что на самом деле значат надписи «без сахара, холестерина и ГМО» на этикетках продуктов и почему на самом деле это простой обман?

Производители понимают, что потребители сейчас нацелены на приобретение продуктов, способных принести пользу. Именно поэтому, чтобы увеличить продажи, на этикетках появляются те надписи, которые многие из нас и желают увидеть.

Проблема в том, что очень часто они создаются с целью привлечения внимания, а сам продукт может вообще не иметь отношения к здоровому питанию.

Самые распространённые хитрости, которые используют бренды

К ним относятся такие надписи, как:

Не содержит сахар. Сейчас сложно найти человека, который не знал бы о вреде чрезмерного употребления сахара. Понимая это и желание многих снизить вес за счёт уменьшения потребляемого сахара, производители пишут на упаковках заветные слова «без сахара».

На самом деле они и не врут: привычного нам белого сахара в продукте нет. А вот его заменители есть: глюкоза, фруктоза, сахароза, кристаллическая декстроза, мальтоза, патока, различные виды сиропов, мёд и другие. Калорийность продукта это не снижает, как и потребление сахара. Но его стоимость всегда выше за счёт того, что продукт относится к «здоровой» линейке.

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Мало калорий. Здесь проблема в том, что нет чётких границ и обозначений, которые могли бы регулировать этот термин. Например, есть торт с пометкой «низкокалорийный», и есть обычный. Разница в калорийности может быть любой, даже в 50 ккал. Получается, что первый торт и правда более диетический, а значит, надпись верна.

Только такая наибольшая разница в калорийности не сильно сказывается на общей картине питания. Более того, когда человек видит подобные надписи, у него создаётся впечатление, что продукт безвреден и можно съесть больше нормы. Поэтому обычный торт, но в разумных количествах, выгоднее.

С низким содержанием жира. Такое обозначение часто используют производители молочных продуктов. Перед ними стоит две задачи: сделать продукт полезным и продаваемым. Здесь обычно возникает противоречие. Если убрать жир из состава, то потребитель приобретёт товар только один раз и вряд ли вернётся за повторной покупкой по той причине, что ему не понравится вкус обезжиренного продукта. Значит, с продажей возникает проблема.

Чтобы решить сразу все задачи, применяется хитрость в виде добавленного сахара, что позволяет сделать вкус более приятным. Таким образом, лучше выбирать молочные продукты умеренной жирности, но без сахара. Животный жир, при условии умеренного потребления, несёт в себе пользу для человека и, конечно, положительно влияет на вкус.

Без антибиотиков и гормонов. Эти надписи относятся к мясу и птице. Термин «без добавления антибиотиков» может использоваться на этикетках продуктов, если производитель предоставляет достаточную подтверждающую документацию. Вот только не существует системы для проверки заявлений такого типа. Важно и то, что этот термин не имеет нормативного определения.

Что касается обозначения «без добавленных гормонов», то важно понимать: гормоны просто не допускаются при выращивании свиней, домашней птицы или коз. Надпись «без гормонов» не допускается на этикетках продуктов из говядины, свинины или птицы, потому что животные белки содержат природные гормоны независимо от методов производства.

Цельнозерновой хлеб. Что касается названия, то следует понимать: цельнозерновым может называться тот хлеб, который изготовлен из муки на основе цельного зерна, смолотого вместе со всеми оболочками, содержащими клетчатку и витамины. Именно смесь клетчатки и антиоксидантов способна снизить риск развития многих хронических заболеваний.

Кроме этого, в хлеб могут добавляться разные семена. Но производители вводят покупателей в замешательство: существует очень много способов убедить человека в том, что в продукте больше цельного зерна, чем есть на самом деле. Например, вы можете увидеть надпись «многозерновой хлеб», хотя на самом деле он в основном сделан из рафинированной муки.

Обозначение «хлеб из цельного зерна» говорит о том, что продукт содержит некоторое количество цельного зерна, но не означает, что он полностью цельнозерновой. Именно поэтому хлеб без цельного зерна, содержащего первоначальный эндосперм, зародыш и отруби, не может считаться таковым.

Какие правила стоит соблюдать при посещении магазина?

Есть несколько простых рекомендаций, которые помогут вам собрать здоровую продуктовую корзину.

Читайте состав. Это первое и самое важное правило, касающееся всех продуктов. На всё то, что указано на самой упаковке, крупно и ярко написано, можно даже не смотреть. Задача передней части упаковки – обратить ваше внимание на себя, а не сообщить правду о качестве продукта.

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Не верьте громким обещаниям. Все надписи о пользе, которые мы видим на упаковках, повышают риск переедания, потому что заставляют неверно оценивать истинные свойства продукта. Обратите внимание: чем больше заявлений о пользе, тем меньше положительных свойств у продукта.

Поймите, что для вас актуально. С таким количеством особенностей различных продуктов бывает сложно сосредоточиться. Поэтому поймите, что представляет для вас особую важность или с чем вы испытываете проблемы. Например, вы хотите снизить вес, но любите сладкое. Тогда подготовьте список основных названий, за которыми может скрываться сахар, и выбирайте те продукты, в составе которых их нет.

Если вы не можете представить своё утро без бутерброда, то просто ищите хлеб с самым простым составом, и вам не придётся изучать каждое слово, проверяя его значение. Самый качественный и полезный хлеб имеет состав из всего нескольких ингредиентов и отличается доступной ценой.

Помните, что многие заявления о пользе продукта, указанные на лицевой стороне упаковки, преувеличены или основаны на косвенных выводах, а не на строгих научных данных. Эти надписи обещают гораздо больше, чем можно было бы предположить из соображений качества и здоровья.