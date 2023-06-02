Диетолог рассказала об опасности молока
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что молоко в чрезмерных количествах приводит к разрушению суставов.
Специалист подчеркнула, что в молоке, помимо кальция, содержится лактоза — молочный сахар. При чрезмерном употреблении напитка он вызывает в организме человека воспалительные процессы.
Причем крайне вредны для суставов в целом любые сладкие продукты и напитки.
«Сахар вызывает воспаление в нашем организме и приводит к активности иммунной системы. Она зачастую начинает разрушать собственные же ткани, в том числе и ткани суставов», — рассказала Соломатина в интервью «Москве 24», пишет Радио «Комсомольская правда».
Ранее «СП» писала, что терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова назвала продукты, которые можно есть ночью.