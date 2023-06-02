Диетолог рассказала об опасности молока

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что молоко в чрезмерных количествах приводит к разрушению суставов.

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Специалист подчеркнула, что в молоке, помимо кальция, содержится лактоза — молочный сахар. При чрезмерном употреблении напитка он вызывает в организме человека воспалительные процессы.

Причем крайне вредны для суставов в целом любые сладкие продукты и напитки.

«Сахар вызывает воспаление в нашем организме и приводит к активности иммунной системы. Она зачастую начинает разрушать собственные же ткани, в том числе и ткани суставов», — рассказала Соломатина в интервью «Москве 24», пишет Радио «Комсомольская правда».