$80.88-0.0987.10+0.52

Диетолог рассказала об опасности молока

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что молоко в чрезмерных количествах приводит к разрушению суставов.

Диетолог рассказала об опасности молока
© Unsplash

Специалист подчеркнула, что в молоке, помимо кальция, содержится лактоза — молочный сахар. При чрезмерном употреблении напитка он вызывает в организме человека воспалительные процессы.

Причем крайне вредны для суставов в целом любые сладкие продукты и напитки.

«Сахар вызывает воспаление в нашем организме и приводит к активности иммунной системы. Она зачастую начинает разрушать собственные же ткани, в том числе и ткани суставов», — рассказала Соломатина в интервью «Москве 24», пишет Радио «Комсомольская правда».

Ранее «СП» писала, что терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова назвала продукты, которые можно есть ночью.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий