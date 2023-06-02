$80.88-0.0987.10+0.52

Врач Константинова: переедание фруктов может привести к отравлениям или аллергии

По её словам, мужчины могут безопасно съедать за раз 200-250 г свежих плодов, женщины — 150–200 г.

Врач объяснила, к чему приведет переедание фруктов
© Секрет Фирмы

При этом стоит помнить, что цитрусовые способны вызвать аллергию, кислые фрукты — спровоцировать расстройство желудка, а большое количество в рационе сладких фруктов увеличивает вес.

Риски отравления

Терапевт Марина Константинова предупредила о риске заработать отравление при употреблении фруктов, обработанных химикатами. Это могут быть гормоны роста, пестициды, нитраты или химические удобрения. Кроме этого, свежие плоды могут быть попросту порчеными, подгнившими. Либо они могут быть, наоборот, недозрелыми. Тогда симптомы отправления могут возникнуть уже через два часа после еды. В этом случае надо: искусственно вызвать рвоту, в том числе выпив много воды; принять сорбенты: энтеросгель или другие; пить много жидкости, чтобы не допустить обезвоживания; если поднялась температура, появилась слабость или в стуле появилась кровь, надо вызывать врача.

Как правильно мыть фрукты

Врач предупредила, что фрукты обязательно надо мыть: ягоды — проточной водой не менее 5 минут; цитрусовые — ошпарить кипятком; дыни, арбузы — под проточной водой с щёткой; яблоки, груши, персики, абрикосы — замачивать в воде; клубнику — замочить в прохладной воде на 10 минут, а затем промыть проточной.

Отравление у детей

Особенно опасно отравление фруктами детей. Ведь дети часто кушают грязные ягоды или яблоки прямо с земли. Поэтому и риск интоксикации у них больше. Основные симптомы отравления: вздутие живота, рвота, диарея, повышение температуры, спазмы живота. Ранее врач рассказала , сколько времени можно хранить суши и роллы, чтобы не отравиться.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий