Врач объяснила, к чему приведет переедание фруктов

По её словам, мужчины могут безопасно съедать за раз 200-250 г свежих плодов, женщины — 150–200 г.

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При этом стоит помнить, что цитрусовые способны вызвать аллергию, кислые фрукты — спровоцировать расстройство желудка, а большое количество в рационе сладких фруктов увеличивает вес.

Риски отравления

Терапевт Марина Константинова предупредила о риске заработать отравление при употреблении фруктов, обработанных химикатами. Это могут быть гормоны роста, пестициды, нитраты или химические удобрения. Кроме этого, свежие плоды могут быть попросту порчеными, подгнившими. Либо они могут быть, наоборот, недозрелыми. Тогда симптомы отправления могут возникнуть уже через два часа после еды. В этом случае надо: искусственно вызвать рвоту, в том числе выпив много воды; принять сорбенты: энтеросгель или другие; пить много жидкости, чтобы не допустить обезвоживания; если поднялась температура, появилась слабость или в стуле появилась кровь, надо вызывать врача.

Как правильно мыть фрукты

Врач предупредила, что фрукты обязательно надо мыть: ягоды — проточной водой не менее 5 минут; цитрусовые — ошпарить кипятком; дыни, арбузы — под проточной водой с щёткой; яблоки, груши, персики, абрикосы — замачивать в воде; клубнику — замочить в прохладной воде на 10 минут, а затем промыть проточной.

Отравление у детей