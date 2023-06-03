Как получить удовольствие от хорошего чая

Чай с пирогом любят все, но бывает так, что от мучного не остаётся и крошки, когда чай едва отхлебнут из кружки. Всё потому, что к чаю нужно относиться особенно трепетно и заваривать его правильно. Покупайте продукцию высокого качества. В составе должно быть минимум свинца и алюминия, а также лимонной кислоты.

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Используйте правильную воду. Без посторонних примесей, свежую. В воде нежелательны кальций, железо и магний. Зачем вам пить чай с пресным, вяжущим привкусом металла? Особое внимание стоит обратить и на температуру воды. Она идеальная, когда на поверхности воды образуются мелкие пузырьки, рвущиеся вверх.

Время заваривания должно быть определено. В среднем чёрный чай заваривается до пяти минут, зелёный – до трёх. После того, как чай заварится, сырьё убираем – так чай не станет крепким и горьким.

Внимание кухонной технике. Сырьё в идеале заваривать в чайнике из фарфора, фаянса и жаропрочного стекла. На крышке заварочного чайника должно быть отверстие – так чай «дышит» и не портится. А вот подогревать воду лучше на плите. Так вода не перекипит.