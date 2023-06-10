Как готовятся культовые тайские блинчики: видео и рецепт
Каждый турист, который хоть однажды бывал в Таиланде, пробовал традиционный тайский блинчик-роти. Вкус этого блинчика многим запоминается на долгие годы.
Продавцов роти обычно можно найти на оживленных улицах вместе с другими тайскими уличными торговцами едой. Для местных жителей тайские роти — это обычный завтрак или перекус в течение дня. В то время как гости Таиланда часто считают его особым лакомством, которое едят на десерт после ужина.
Роти — это жареное тесто, приготовленное на большой сковороде для блинов с большим количеством масла или маргарина. В зависимости от вашего заказа добавляются разные сладкие начинки.
Наиболее распространенными являются банан и сахар, покрытые подслащенным кокосовым сгущенным молоком.
Как приготовить тайские блинчики
Для теста вам потребуется:
Мука 450 грамм
½ стакана воды
1 яйцо
½ чайной ложки соли
Несоленое масло
Для начинки:
1 спелый банан
Сгущенное молоко
Приготовление:
Чтобы приготовить тесто, надо смешать все ингредиенты. После того, как мука будет замешана, дайте смеси постоять около 15 минут под крышкой.
Через 15 минут раскатайте тесто в руках, придав ему овальную форму, и положите на чистый, слегка посыпанный мукой стол.
Разделите тесто на небольшие шарики, размером чуть больше теннисного мячика. Смажьте каждый шарик растительным маслом и дайте тесту отдохнуть около двух часов.
Затем раскатайте тесто до очень тонкого, почти прозрачного состояния. Аккуратно поднимите растянутые роти и поместите их на сковороду на средний огонь. Расправьте загнутые края и положите банан в середину роти, разбив сверху яйцо. Затем сверните блинчик конвертиком и хорошо обжарьте его с двух сторон.
При подаче нужно разрезать роти на маленькие квадратики и полить сгущенным молоком.
Смотрите видео, чтобы узнать, как готовят невероятно вкусные блинчики на их родине.
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