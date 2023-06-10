Как готовятся культовые тайские блинчики: видео и рецепт

Каждый турист, который хоть однажды бывал в Таиланде, пробовал традиционный тайский блинчик-роти. Вкус этого блинчика многим запоминается на долгие годы.

Продавцов роти обычно можно найти на оживленных улицах вместе с другими тайскими уличными торговцами едой. Для местных жителей тайские роти — это обычный завтрак или перекус в течение дня. В то время как гости Таиланда часто считают его особым лакомством, которое едят на десерт после ужина.

Роти — это жареное тесто, приготовленное на большой сковороде для блинов с большим количеством масла или маргарина. В зависимости от вашего заказа добавляются разные сладкие начинки.

Наиболее распространенными являются банан и сахар, покрытые подслащенным кокосовым сгущенным молоком.

Как приготовить тайские блинчики

Для теста вам потребуется:

Мука 450 грамм

½ стакана воды

1 яйцо

½ чайной ложки соли

Несоленое масло

Для начинки:

1 спелый банан

Сгущенное молоко

Приготовление:

Чтобы приготовить тесто, надо смешать все ингредиенты. После того, как мука будет замешана, дайте смеси постоять около 15 минут под крышкой.

Через 15 минут раскатайте тесто в руках, придав ему овальную форму, и положите на чистый, слегка посыпанный мукой стол.

Разделите тесто на небольшие шарики, размером чуть больше теннисного мячика. Смажьте каждый шарик растительным маслом и дайте тесту отдохнуть около двух часов.

Затем раскатайте тесто до очень тонкого, почти прозрачного состояния. Аккуратно поднимите растянутые роти и поместите их на сковороду на средний огонь. Расправьте загнутые края и положите банан в середину роти, разбив сверху яйцо. Затем сверните блинчик конвертиком и хорошо обжарьте его с двух сторон.

При подаче нужно разрезать роти на маленькие квадратики и полить сгущенным молоком.

Смотрите видео, чтобы узнать, как готовят невероятно вкусные блинчики на их родине.